অভাব-অসুস্থতায় মা-মেয়ের বিষপান

অভাব-অসুস্থতায় মা-মেয়ের বিষপান
৪০ বছর বয়সী নমিতা রানী পালের স্বামী বেঁচে নেই। তিন মেয়ের মধ্যে দুজনের বিয়ে হয়েছে। অসুস্থ হয়েও সংসারের চালাতে চাকরি নেন একটি মিলে। তবে সংসারে অভাব দূর করতে পারেননি। শেষমেশ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। মেয়ে তন্বী রানী পালসহ (১৮) বিষপান করেছেন।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুুরে কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার ময়নামতি ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সন্ধ্যায় বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে তিনি জানান, মৃত জীবন চন্দ্র পালের স্ত্রী নমিতা রানী পালের তিন মেয়ে ছিল। এর মধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে তন্বী অবিবাহিত। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন নমিতা রানী। স্থানীয় দেবপুর স্পিনিং মিলে চাকরি করতেন। তবে গত দুই মাস ধরে অসুস্থ থাকায় কাজে যেতে পারছিলেন না। এতে পরিবারের আয় বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের খরচ মেটানো কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।
বিভিন্ন এনজিও থেকে নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছিলেন না। এজন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন নমিতা রানী। সকালে মা ও মেয়ে দুজনেই বিষপান করেন। পরে প্রতিবেশীরা জানতে পেরে তাদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জেআইএম