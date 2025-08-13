আনিসুল-হাওলাদার-চুন্নুর কুশপুতুল দাহ
রংপুরে জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান মজিবুল হক চুন্নুর কুশপুতুল দাহ করেছেন জিএম কাদেরপন্থী নেতাকর্মীরা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে নগরীর পায়রা চত্বরে কুশপুতুল দাহ করেন তারা।
এর আগে সেন্ট্রাল রোডের দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও রংপুর মহানগরের সভাপতি সাবেক মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা বলেন, দেশকে অকার্যকর করার পাঁয়তারা চলছে। মনে হচ্ছে আমরা সেই অন্ধকার যুগে বাস করছি। দিনের বেলা মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, গাড়িতে মরদেহ পাওয়া যাচ্ছে। একের পর এক খুন হচ্ছে, ডাকাতি, সন্ত্রাসী কার্যক্রম চললেও কোনো বিচার হচ্ছে না। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তা নেই। চর দখলের মতো দেশও দখল হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় কীভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব?
মোস্তফা আরও বলেন, জাতীয় পার্টি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখলেও আজ তাদের বাদ দিয়ে নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জিএম কাদেরকে খুনের আসামি করা হয়েছে। সারাদেশে মিথ্যা মামলা দিয়ে বাণিজ্য করা হচ্ছে। এরই মধ্যে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে নতুন করে চক্রান্ত শুরু হয়েছে।
২০২৪ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার ছবি দিয়ে পোস্টার সাঁটানো সেই আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, রুহুল আমিন হাওলাদার ও মজিবুল হক চুন্নুকে দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ভাঙার ষড়যন্ত্র চলছে। জাতীয় পার্টি সেই ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে সবসময় প্রস্তুত।
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরেরসহ অন্য নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও মব ভায়োলেন্স বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল শেষে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রংপুর মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এসএম ইয়াসীর, প্রেসিডিয়াম সদস্য ও রংপুর জেলার আহ্বায়ক আজমল হোসেন লেবু, যুগ্ম মহাসচিব ও রংপুর জেলার সদস্য সচিব আলহাজ্ব আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ।
