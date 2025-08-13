  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় মদ পানে ২ জনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
কুমিল্লার মুরাদনগরের বাঙ্গরা বাজার থানায় মদপানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের বাখরাবাদ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত সোয়া ৮ টায় বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তারা হলেন, রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের দক্ষিণ বাখরাবাদ গ্রামের মৃত মহাদেব সরকারের ছেলে তপন চন্দ্র সরকার (৫০) ও একই গ্রামের মৃত নিত্যন চক্রবর্তীর ছেলে পলাশ চক্রবর্তী (৩৮)।

পুলিশ জানায়, বুধবার ভোর রাতে স্পিরিট জাতীয় বিষাক্ত অ্যালকোহল (মদ) খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের লোকজন মুরাদনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পলাশ চক্রবর্তীকে মৃত ঘোষণা করেন। এসময় তপন চন্দ্র সরকারের অবস্থা সংকটপন্ন হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে পথিমধ্যে তিনি মারা যান।

পরে বিকেলে পুলিশ রামচন্দ্রপুর মহা শ্মশান থেকে পলাশ চক্রবর্তীর মরদেহ থানায় নিয়ে যায়। এছাড়া পুলিশ আসার আগেই তপনের মরদেহ দাহ করা হয়।

ওসি মাহফুজুর রহমান বলেন, হোমিওপ্যাথি দোকানের স্পিরিট জাতীয় অ্যালকোহল (মদ) পানে তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। পলাশের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তপনের মরদেহ দাহ করে ফেলায় তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

