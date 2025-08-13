যশোর সীমান্ত দিয়ে ৬ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

যশোর সীমান্ত দিয়ে ৬ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
যশোরের চৌগাছা সীমান্ত দিয়ে ৬ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। তারা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তারা ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গার বেলমারা এলাকার বাসিন্দা।
বুধবার (১৩ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মাশিলা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিএসএফ ও বিজিবির মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি জোয়ানদের কাছে তাদের হস্তান্তর করেন।
বিজিবি সূত্র জানায়, ঠাকুরগাঁওয়ের মৃত ইনছার আলীর ছেলে সামছুদ্দিন (৫৮), সামছুদ্দিনের ছেলে আলম হোসেন (৩৭) এবং আলম হোসেনের স্ত্রী রুবি খাতুন (৩৫) দীর্ঘদিন ধরে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। সেখানে আলম হোসেনের তিনটি সন্তান গুলসান খাতুন (১৮), গুলছানা খাতুন (১৫) ও কেইফ আলম (১৪) জন্ম নেয়। সম্প্রতি হরিয়ানা রাজ্যে তাদের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে ওঠায় তারা বিনা পাসপোর্টে ভারত ছেড়ে নিজদেশে আসার পরিকল্পনা করেন।
এসময় তারা সবাই ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে। বিএসএফ সদস্যরা মাশিলা ক্যাম্পের বিজিবি জোয়ানদের সঙ্গে পতাকা বৈঠকে আলোচনা করে তাদের বিজিবি সদস্যদের হাতে তুলে দেন। দুপুরে বিজিবি সদস্যরা উল্লেখিত ছয়জনকে চৌগাছা থানায় হস্তান্তর করেন।
চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘তারা সবাই থানা হেফাজতে রয়েছেন। স্বজনদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা এলে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।’
মিলন রহমান/আরএইচ/জিকেএস