কোচিং সেন্টারে ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ, শিক্ষক অবরুদ্ধ
রাজবাড়ীর পাংশায় এক ছাত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ উঠেছে ফজলু প্রামাণিক (৪৮) নামের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষককে বিদ্যালয় কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন স্থানীয়রা। তার মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করা হয়।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার মৌরাট ইউনিয়নের বাগদুলী উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পাংশা মডেল থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। তবে কোনো অভিযোগ দেয়নি ভুক্তভোগী পরিবার।
অভিযুক্ত শিক্ষক ফজলু প্রামাণিক মৌরাট ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি বাগদুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।
স্থানীয়রা জানান, বাগদুলী বাজার সংলগ্ন ইসলামী ব্যাংক শাখা ভবনে ফজলু প্রামাণিকের কোচিং সেন্টার রয়েছে। সোমবার (১১ আগস্ট) বিকেলে সেখানে এক ছাত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন ফজলু প্রামাণিক। এ ঘটনা দেখে ফেলে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে বুধবার বিকেলে ছুটির পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ স্থানীয়রা ফজলু প্রামাণিককে অবরুদ্ধ করে বিচারের দাবি করেন। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।
বাগদুলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল খালেক বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিসহ শিক্ষকদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করা হয়েছে। সেখানে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।
এ বিষয়ে পাংশা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, ওই শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কেউ থানায় অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
