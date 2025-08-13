ইসলামি দলগুলোর ঐক্য দেখে চাঁদাবাজদের সহ্য হচ্ছে না: চরমোনাই পীর
ইসলামি দলগুলোর ঐক্য প্রসঙ্গে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম বলেছেন, এই ডাকে আমরা সাড়া পাচ্ছি। এখনই সুযোগ এসেছে ইসলামি শাসন কায়েম করা।
তিনি বলেন, এটা দেখে ফ্যাসিস্ট চরিত্র ও চাঁদাবাজদের সহ্য হচ্ছে না। তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তারা ওলামাদের ও চরমোনাইয়ের বিরুদ্ধে লেগেছেন। বিশেষ করে যাদের ডাকে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে তাদের বিভিন্নভাবে সমালোচনা করছেন।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে ফরিদপুর শহরের গেয়ালচামট এলাকার বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পৌর অডিটোরিয়ামে জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদের জেলা শাখার আয়োজনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ‘আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ইসলামপন্থিদের ঐক্যভাবনা ও উলামায়ে কেরাম তাওহীদি জনতার করণীয়’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে তিনি এসব বলেন।
জেলা শাখার সভাপতি হাফেজ মাওলানা সৈয়দ শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আয়োজিত পরিষদের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি মুফতি রেজাউল করিম আবরার।
চরমোনাই পীর আরও বলেন, পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ভোটারকে মূল্যায়ন করতে হবে। সবচেয়ে বড় সংস্কার হলো নির্বাচন পদ্ধতি। এরপর সব হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে। এই সরকার বিচার যদি না করে, অন্য সরকার এলে সেটা হবে গুড়েবালি।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুত তাওয়াব, জেলা আমির বদরুদ্দীন, প্রবীণ আলেম আল্লামা শাহ আকরাম আলী, আল্লামা হেলালুদ্দিন প্রমুখ।
এন কে বি নয়ন/এসআর/জেআইএম