বরিশালে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৪২ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
বরিশালে আওয়ামী লীগ নেতাকে পিটিয়ে পুলিশে সোপর্দ

বরিশালের উজিরপুরে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলামকে (৫৫) পিটিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে ছাত্র-জনতা। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাতে উজিরপুর মডেল থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শহিদুলের অস্থায়ী বাড়ি শোলক ইউনিয়নের পূর্ব ধামুরা গ্রামে এবং স্থায়ী বাড়ি পার্শ্ববর্তী আগৈলঝাড়া উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ডে। তিনি রত্নপুর ইউনিয়ন ৩ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।

স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শহিদুল ইসলাম বিএনপি ও অন্য রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের পুলিশ দিয়ে হয়রানি করতেন। বুধবার সন্ধ্যায় উজিরপুর মডেল থানার সামনে দোকানে ছাত্র-জনতা তাকে ঘিরে ফেলেন ও মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এ বিষয়ে উজিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) যতীন ময় বলেন, শহিদুল ইসলামকে স্থানীয় জনতা পুলিশে সোপর্দ করেছে। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে আছেন। তার বিরুদ্ধে উজিরপুর মডেল থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা আছে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

