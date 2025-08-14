পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার
রাজবাড়ীর পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সাবেক রেলমন্ত্রী জিলুল হাকিমের আস্থাভাজন খন্দকার সাইফুল ইসলাম ব্যুরোকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার রাত ১০টার দিকে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ আল রাজীব এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাকে রাজবাড়ী সদর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
শরীফ আল রাজীব জানান, পাংশা থানার বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলায় খন্দকার সাইফুল ইসলাম ব্যুরোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
জানা গেছে, খন্দকার সাইফুল ইসলাম ব্যুরো রাজবাড়ী পাংশা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। তিনি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রভাবশালী এক নেতা এবং সাবেক রেলমন্ত্রী ও রাজবাড়ী-২ আসনের এমপি মো. জিল্লুল হাকিমের আস্থাভাজন হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন।
ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকেই তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। আজ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে রাজবাড়ী সদর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
