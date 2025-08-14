  2. দেশজুড়ে

রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৪ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি গ্রেফতার

 

রংপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আতাউর জামান বাবুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে নগরীর ইঞ্জিনিয়ার পাড়ার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় হামলা ও হত্যাচেষ্টার দুই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রংপুর মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, আতাউর জামান বাবু বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গুলিতে আহত জয়নাল আবেদীন হত্যাচেষ্টা মামলার ১ নম্বর এবং শহিদুল ইসলাম সাগর হত্যাচেষ্টা মামলার ৫ নম্বর আসামি। ৫ আগস্টের পর থেকে আত্মগোপনে গিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের উসকানিমূলক পোস্ট দিয়ে আসছিলেন বাবু।

ওসি বলেন, সম্প্রতি তিনি (আতাউর জামান বাবু) রংপুর মহানগরীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। গোয়েন্দা তথ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তার অবস্থান শনাক্ত করার পর গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে আদালতে তোলা হবে। এসময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার রিমান্ড চাওয়া হতে পারে।

জিতু কবীর/এফএ/জিকেএস

