ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১১:৩৮ এএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশে প্রায় ৬ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে চরম ভোগান্তি পড়েছেন যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল থেকে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সড়কে যানজট রয়েছে।

জানা গেছে, মহাসড়কের কাঁচপুর থেকে মদনপুর পর্যন্ত উভয় লেনে যানজটে আটকা পড়েন যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা। অপরদিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারগাঁ অংশেও একই অবস্থা।

হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, সড়কে খানাখন্দের ফলে এই যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

মদনপুর থেকে চিটাগাংরোডের উদ্দেশে আসা ইয়াছিন আরাফাত জাগো নিউজকে বলেন, ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট ধরে কাঁচপুর অংশে আটকা ছিলাম। কোনোমতে আসতে পেরেছি। এখনো উভয় পাশে যানজট আছে।

শুভ নামের আরেক যাত্রী জানান, রাস্তার উভয় লেনে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মোগরাপাড়া যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠেছিলাম, এখনো কাঁচপুরে আটকা রয়েছি।

এ বিষয়ে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কাদের জিলানী জাগো নিউজকে জানান, সড়কের বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দের কারণে এই যানজট লেগেছে। আমি সড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ৩ দিন যাবত কথা বলে যাচ্ছি সংস্কারের জন্য। কিন্তু তাদের সাড়া পাচ্ছি না। বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যানজট ছুটেছে কিন্তু ঢাকা-সিলেটে রয়েছে। আমরা সড়কে আছি।

