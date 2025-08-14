পাবনায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

পাবনায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
পাবনার বেড়ায় সেপটিক ট্যাংকে নেমে দুই নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন আরও একজন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পৌরশহরের দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, বেড়া পৌর সভার হাতিগাড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে সজিব (৩৩) ও একই এলাকার আব্দুর গফুরের ছেলে মুস্তাকিন (২১)।
স্থানীয় সূত্র জানায়, পৌর এলাকার দক্ষিণপাড়া মহল্লার তাহের উদ্দিনের বাড়িতে কিছুদিন আগে একটি সেপটিক ট্যাংকি নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই ট্যাংকির নির্মাণ সামগ্রী অপসারণ করতে নেমে ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় রবিউল ইসলাম নামের আরও এক নির্মাণশ্রমিক আহত হন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বেড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।
এ ব্যাপারে বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওলিউর রহমান বলেন, সেপটিক ট্যাংকিতে নেমে দুজন মারা গেছেন। এ ঘটনায় বেড়া মডেল থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/জিকেএস