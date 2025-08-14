৫৬০০ টাকায় বিক্রি হলো এক ইলিশ

৫৬০০ টাকায় বিক্রি হলো এক ইলিশ
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সুনু গাজী নামের এক জেলের জালে ধরা পড়েছে এককেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। পরে মাছটি পাঁচ হাজার ৬২৫ টাকায় বিক্রি করেছেন তিনি।
পটুয়াখালীর কুয়াকাটার গঙ্গামতি এলাকার জেলে সুনু মাঝি। বৃহস্পতিবার (১৪ জুলাই) সকালে সমুদ্রে তার জালে ধরা পড়ে ইলিশটি। পরে কুয়াকাটা মেয়র বাজারে নিয়ে এলে নিলামে নাসির উদ্দিন নামের এক ব্যবসায়ী কিনে নেন।
মৎস্য ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন বলেন, ‘বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় মাছটি শিকার করে বাজারে নিয়ে আসেন ওই জেলে। এরকম বড় সাইজের ইলিশ এখন খুব কম ধরা পড়ে। একটু লাভের আশায় মাছটি কিনেছি। সামান্য লাভ হলেই বিক্রি করে দেবো।’
জেলে সুনু গাজী বলেন, ‘সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। তবে আমি যে মাছটি পেয়েছি এটি সাইজে অনেক বড়। এ কারণে বেশি দামে বিক্রি করতে পেরেছি। খুব বেশি মাছ না পেলেও আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই খুশি।’
কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বড় ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছেন। পুলিশের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। আশা করি সামনের দিনগুলোতে ইলিশের পরিমাণ বাড়বে।
উপজেলার বেশ কয়েকটি মাছের বাজারে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইলিশ সংকট কিছুটা কাটতে শুরু করলেও দাম আকাশচুম্বি। আজ এককেজির ওপরের ইলিশ বিক্রি হয়েছে ২৫০০-৩২৫০ টাকা কেজি দরে। ৮০০-৯০০ গ্রামের ইলিশ ১৮৭৫-২০০০ টাকা, ৬০০-৭০০ গ্রামের ইলিশ ১৭৫০-১৯০০ টাকা, ৫০০-৬০০ গ্রামের ইলিশ ১০০০-১২০০ টাকা, ৩০০-৫০০ গ্রামের ইলিশ ১২০০ টাকা এবং জাটকা ৬৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে।
আসাদুজ্জামান মিরাজ/এসআর/জেআইএম