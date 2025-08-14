নাটোর
পদ্মায় সাঁতার শিখতে গিয়ে দুই মাদরাসাছাত্র নিখোঁজ
নাটোরের লালপুরে পদ্মায় সাঁতার শিখতে গিয়ে দুই মাদরাসাছাত্র নিখোঁজ হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে উপজেলার নওপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানায়, নওপাড়া হাজী আফছার আলী মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া মাদরাসার হুজুর সকালে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পদ্মা নদীতে সাঁতার শেখাতে যান। এ সময় রাব্বানি (১২) ও মো. ফরিদ আলী (১২) নামের দুই ছাত্র স্রোতের টানে তলিয়ে যায়।
নিখোঁজ রাব্বানি ময়মনসিংহ গ্রামের বাসিন্দা রবিন আলীর ছেলে। তিনি নানার বাড়িতে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করতেন। অন্যদিকে ফরিদ আলী নওপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।
খবর পেয়ে লালপুর ফায়ার সার্ভিস ও থানা পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি।
এ বিষয়ে লালপুর থানা রোডকে মমিনুল হক জানান, ‘নিখোঁজ ছাতকের উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ কাজ করেছে। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের উদ্ধার করা যায়নি।
