স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কামাল, সম্পাদক মাইনুল
দীর্ঘ ২৭ বছর পর পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) স্বরূপকাঠি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ সম্মেলনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সরাসরি ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ হয়।
নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কাজী কামাল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাইনুল হাসান। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন হাফিজুর রহমান।
এর আগে দুপুরে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পিরোজপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন। স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক মো. শফিকুল ইসলাম ফরিদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বন ও পরিবেশ বিষয়ক সহ-সম্পাদক ও পিরোজপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহ্বায়ক কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু।
বিশেষ অতিথি ছিলেন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এলিজা জামান, পিরোজপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব গাজী ওয়াহিদুজ্জামান লাভলু, যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ রিয়াজ উদ্দিন রানা, সিনিয়র সদস্য মো. সাইদুল ইসলাম কিসমত প্রমুখ।
প্রথম অধিবেশন শেষে স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। পরে দ্বিতীয় অধিবেশনে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ শুরু করা হয়। তিন পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১৫ প্রার্থী। এতে ভোটার ছিলেন ৬৩৯ জন।
মো. তরিকুল ইসলাম/এএইচ/এমএস