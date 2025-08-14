  2. দেশজুড়ে

সাদা পাথর চুরির মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৯ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের পর্যটন কেন্দ্র থেকে সাদা পাথর লুটের ঘটনায় মো. আলমগীর আলম নামে এক ইউপি চেয়ারম্যানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভোরে কোম্পানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান বলেন, ‘ভোর ৫টার দিকে কোম্পানীগঞ্জ থেকে পূর্ব ইসলামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন আলমকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে পাথর চুরির একটি মামলা রয়েছে। সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ১২টার পর থেকে সাদাপাথর এলাকায় লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যৌথ অভিযান শুরু করেছে। বৃহস্পতিবারও বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনার খবর পাওয়া গেছে।

আহমেদ জামিল/আরএইচ/জেআইএম

