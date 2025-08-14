রেজাউল করিম
আগে পাথর দিয়ে মানুষ মেরেছে, এখন সিলেটের সব পাথর খেয়ে ফেলেছে
সিলেটে পাথর হরিলুট প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী উত্তরের সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম বলেছেন, এত ক্ষুধার্ত হলে তো বাংলাদেশ গিলে ফেলবে। আগে পাথর দিয়ে মিটফোর্ডে মানুষ মেরেছে, এখন সিলেটের সব পাথর খেয়ে ফেলেছে।
তিনি আরও বলেন, সিলেটে পাথর খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। দুর্বল মেরুদণ্ডহীন প্রশাসন। ৩-৪ হাজার কোটি টাকার পাথর হাজার হাজার ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে যাওয়ার পরে এখন তারা গিয়ে এদিক সেদিকে পাথর খোঁজে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দ্বিতীয় শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে লক্ষ্মীপুর শহর শিবির আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন রেজাউল করিম।
রেজাউল করিম আরও বলেন, আগামী দিনের বাংলাদেশ জুলাইযোদ্ধাদের বাংলাদেশ। যেনতেন পদ্ধতিতে এই বাংলাদেশকে আমরা কারও হাতে তুলে দেবো না।
লক্ষ্মীপুর শহর শিবিরের সভাপতি ফরিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আব্দুল আউয়াল হামদুর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য সরদার সৈয়দ আহমেদ, সদর উপজেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জাহিদুল ইসলাম, লক্ষ্মীপুর শহর শিবিরের অফিস সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ফয়সাল প্রমুখ।
