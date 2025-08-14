  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৬:২৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘরে মিলল ৩০ হাতবোমা

শরীয়তপুরের নড়িয়ায় ওমান প্রবাসীর পরিত্যক্ত ঘর থেকে ৩০ হাতবোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার মোক্তারের চর ইউনিয়নের পোড়াগাছা এলাকার বসতবাড়ি থেকে হাতবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানায়, পোড়াগাছা এলাকার মিলন মাদবর দীর্ঘদিন ধরে ওমান প্রবাসী। তার বাড়িতে কেউ না থাকায় ঘরটি ফাঁকা ছিলো। দুপুরে ওই ঘরে অভিযান চালানো হয়। এসময় পাঁচটি বালতিতে রাখা অন্তত ৩০ হাত বোমা উদ্ধার করা হয়। পরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে খবর দেওয়া হয়।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নড়িয়া সার্কেল) ড. আশিক মাহমুদ বলেন, ১৫ আগস্টকে কেন্দ্র করে কেউ যেন নাশকতা চালাতে না পারে, সেজন্য পুলিশের তৎপর রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে হাতবোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিধান মজুমদার অনি/এএইচ/জেআইএম

