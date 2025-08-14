ঘাট সংকট
দৌলতদিয়ায় পারের অপেক্ষায় শতাধিক যানবাহন
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় ঘাট সংকটে ব্যহত হচ্ছে ফেরি চলাচল। ফলে ঘাট এলাকায় তৈরি হয়েছে যানবাহনে লম্বা সিরিয়াল।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এদিকে দৌলতদিয়া প্রান্তের তিনটি ফেরি ঘাটের মধ্যে সচল রয়েছে মাত্র একটি। তীব্রস্রোতে কারণে অন্য দুটি ঘাটে ফেরি ভিড়তে না পারায় দৌলতদিয়া প্রান্তের সড়কে নদী পারের অপেক্ষায় রয়েছে প্রায় শতাধিক যানবাহন।
দক্ষিণ পশ্চিমঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ দ্বার দৌলতদিয়া ফেরি ঘাট। সাম্প্রতিক সময়ে পদ্মা নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে বইছে তীব্র স্রোত। যার কারণে যানবাহন পারাপার ব্যহতের পাশাপাশি দৌলতদিয়া প্রান্তে স্রোতে ঘাটে ফেরি ভিড়তে না পারায় দেখা দিয়েছে ঘাট সংকট। বর্তমানে ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ঘাটের মধ্যে শুধু ৭ নম্বর ঘাটের আংশিক চালু রয়েছে।
রাজবাড়ী পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় পদ্মার পানি রাজবাড়ী গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া পয়েন্টে ৬ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপৎসীমার ৩০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জানান, তীব্র স্রোতে ফেরিগুলো চলাচল করতে সময় বেশি লাগছে। পাশাপাশি স্রোতের কারণে ফেরি দৌলতদিয়া প্রান্তের ৩ ও ৪ নম্বর ঘাটে ভিড়তে পারছে না। বর্তমানে শুধু ৭ নম্বর ঘাট দিয়ে পারাপার চলছে। ওই ঘাটটির ৩ পকেটের মধ্যে চালু রয়েছে দুটি। অন্য পকেটে মেরামতের কাজ চলছে। ফলে দৌলতদিয়া প্রান্তে কিছু যানবাহনের সিরিয়াল হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৬০টির মত যানবাহন সিরিয়ালে আছে।
