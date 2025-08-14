নেত্রকোনায় ছাদ ধসে ৩ শ্রমিক নিহত

নেত্রকোনায় ছাদ ধসে ৩ শ্রমিক নিহত
নেত্রকোনায় একটি পুরোনো ভবন ভাঙার সময় ছাদ ধসে ৩ শ্রমিক মারা গেছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও দুই শ্রমিক।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে জেলা সেচ কার্যালয়ের পুরাতন একটি ভবন ভাঙার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার পলাশহাটি গ্রামের দ্বীপু মিয়া, হলুদ আঁটি গ্রামের হান্নান মিয়া, আটপাড়া উপজেলার অভয়পাশা গ্রামের সালাম মিয়া। অপরদিকে আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রমিক নছু সর্দার বলেন, ‘নয় শ্রমিক একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের আওতায় কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি-সেচ) একটি পরিত্যক্ত ভবন অপসারণ করছিলেন। কাজটি পান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স আল মোবারককে পাঁচ লাখ টাকায় ভবনটি ভেঙে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বিকেলে ভাঙার সময় হঠাৎ ভবনের গ্যারেজের অংশের ছাদটি ধসে পড়ে। এ সময় পাঁচ শ্রমিক ছাদের নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ও স্থানীয় জনতা ছুটে এসে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেন।’
নেত্রকোনা ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের অফিসার আজিজুর রহমান বলেন, ‘আমরা তিনজনকে মৃত এবং দুজনকে আহত অবস্থায় পেয়েছি। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছি।’
নেত্রকোনো মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা হতাহতদের উদ্ধার করে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। এছাড়াও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাফিকুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।
নেত্রকোনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. রাফিকুজ্জামান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বলেন, ঘটনার তদন্তের একটি কমিটি গঠন করা হবে। নিহত ও আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।
কামাল হোসাইন/আরএইচ/জেআইএম