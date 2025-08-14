ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে গাছের চারা রোপণ

ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়ে গাছের চারা রোপণ
হাইকোর্টের নির্দেশে বান্দরবানের লামায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে দুদিন ব্যাপী অভিযান পরিচালনা করেছেন জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। এসময় ছয়টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয় সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকালে বান্দরবান পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. রেজাউল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হাইকোর্টের নির্দেশে লামা উপজেলার ফাইতং এলাকার অবৈধ ইটভাটা ইউবিএম, এসবি ডব্লিউ, এমবিআই এবং এনআরবি ইটভাটাগুলো স্কেভেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে বুধবার সকালে একই এলাকায় অবৈধ ইটভাটা ইবিএম এবং সেভেনবিএম নামে আরও দুটি ইটভাটাসহ মোট ছয়টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয় বান্দরবান জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর। এছাড়া ওই ইটভাটার জায়গায় প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপণ করা হয়।
বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল্লাহ খায়রুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে অংশ নেন সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ ও পরিবেশ অধিদপ্তর।
অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মঈন উদ্দিন এবং পরিবেশ অধিদপ্তর বান্দরবানের সহকারী পরিচালক মো. রেজাউল করিম।
এ বিষয়ে বান্দরবান পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. রেজাউল করিম জানান, পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশে দুই দিনব্যাপী অভিযানে ছয়টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পরে সেখানে চারা রোপণ করা হয়েছে।
নয়ন চক্রবর্তী/এএইচ/এমএস