সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু

সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে যুবকের মৃত্যু
সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বজ্রপাতে জয়ন্ত কুমার রায় (৩৯) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার আটুলিয়া ইউনিয়নের বড়কুপট গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
জয়ন্ত কুমার রায় ওই গ্রামের তেজেন্দ্র নাথ রায়ের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, বিকেলে জয়ন্ত নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বজ্রাঘাতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।
শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির জানান, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।’
আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/জেআইএম