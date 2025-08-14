বিজিবির কাছে ৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ
পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশিকে বিজিবির হাতে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় বিজিবির পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মো. আবুল বাশার। বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন হৃদয়পুর কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর সজল কুমার।
হস্তান্তর করা সবাই ফরিদপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে দুজন পুরুষ, একজন নারী ও ছয়জন শিশু রয়েছে। তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।
মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, ৯ জনকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
