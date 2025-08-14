সুনামগঞ্জে অদ্বৈত মন্দির পরিদর্শনে আসছেন ধর্ম উপদেষ্টা
সুনামগঞ্জে আসছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। তিনি তাহিরপুর উপজেলার শ্রী শ্রী অদ্বৈতচার্য মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করবেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে উপদেষ্টার একান্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব ছাদেক আহমদ সই করা এক সফরসূচিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় জেলার তাহিরপুর উপজেলার শ্রী শ্রী অদ্বৈতচার্য মন্দির কমপ্লেক্স নির্মাণকাজ পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। দুপুর ১টায় তিনি সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজে ফিরে আসবেন এবং নিকটস্থ জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করবেন। বিকেল ৩টায় সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজ থেকে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন উপদেষ্টা।
ধর্ম উপদেষ্টার শ্রী শ্রী অদ্বৈতচার্যের মন্দিরে আগমন উপলক্ষে সেখানকার মন্দির কমিটি ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য আয়োজন করা হয়েছে।
