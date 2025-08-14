  2. দেশজুড়ে

পদ্মায় সাঁতার শিখতে গিয়ে নিখোঁজ ২ মাদরাসারছাত্রের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৯:৫৫ পিএম, ১৪ আগস্ট ২০২৫
নাটোরের লালপুরে পদ্মা নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়ে নিখোঁজ দুই মাদরাসাছাত্রের মরদেহ উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে নদী থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, নওপাড়া হাজী আফছার আলী মদিনাতুল উলুম হাফেজিয়া মাদরাসার শিক্ষক আল আমিন দুপুরে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পদ্মা নদীতে সাঁতার শেখাতে যান। এ সময় রাব্বানি (১২) ও মো. ফরিদ আলী (১২) স্রোতে তলিয়ে যায়।

রাব্বানি ময়মনসিংহ গ্রামের বাসিন্দা রবিন আলীর ছেলে। সে নানার বাড়িতে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করতো। অন্যদিকে ফরিদ আলী নওপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।

খবর পেয়ে লালপুর ফায়ার সার্ভিস ও ও রাজশাহী ফায়ার সার্ভিসের একটি ডুবুরি দল এবং লালপুর থানা পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রায় তিনঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল হক জানান, ‘দুই ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।’

