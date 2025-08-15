  2. দেশজুড়ে

তালগাছ পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রাণ গেলো দিনমজুরের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৮:৫৬ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
তালগাছ পরিষ্কার করতে গিয়ে প্রাণ গেলো দিনমজুরের

ময়মনসিংহের ভালুকায় তালগাছ পরিষ্কার করতে গিয়ে মো. ফিরোজ মিয়া (৫৫) নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের কাচিনা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া ফিরোজ মিয়া একই উপজেলার পার্শ্ববর্তী হবিরবাড়ি ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গ্রামের গুনজর আলীর ছেলে। তিনি পেশায় দিনমজুর ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাচিনা গ্রামের জায়নাল আবেদীন বুলবুল তার পুকুরপাড়ের তালগাছের শুকনো ডাল পরিষ্কারের জন্য দৈনিক চুক্তিতে ফিরোজ মিয়াকে কাজে নেন। সকাল থেকে তিনি কাজ শুরু করেন। দুপুর ১টার দিকে রশি দিয়ে নিজেকে বেঁধে লম্বা একটি তালগাছে উঠেন ফিরোজ। এসময় ডাল কাঁটার একপর্যায়ে হঠাৎ কাঁটা একটি ডাল তার মাথায় ওপর পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয়ে গাছের ওপর ঝুলে থাকেন তিনি।

তখন আশপাশের লোকজন ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এরপর তালগাছের ওপর থেকে ফিরোজের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ বিষয়ে ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির বলেন, ফিরোজের
মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তার কোমরের হাড় ভেঙে গেছে। তালগাছের ডাল পড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কামরুজ্জামান মিন্টু/জেডএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।