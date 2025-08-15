  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
৯ কেজি চিতল ২০ হাজারে বিক্রি

রাজবাড়ী দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীতে জাহিদ হালদারের জালে ধরা পড়া ৯ কেজি ওজনের একটি চিতল মাছ বিক্রি হয়েছে ১৯ হাজার ৮০০ টাকায়।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে মাছটি নিলামে কিনে কুমিল্লায় এক লন্ডন প্রবাসীর কাছে বিক্রি করেন দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।

এর আগে ভোর সাড়ে ৪টার দিকে দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের ভাটিতে কলাবাগান এলাকার পদ্মা নদীতে বিশাল আকৃতির ওই চিতলটি ধরা পড়ে জেলে জাহিদ হলদারের জালে।

পরে সেটি বিক্রি করতে ঘাট এলাকায় রেজাউলের মাছের আড়তে আনেন ওই জেলে। সেখানে মাছটি ওজন করে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ২১০০ টাকা কেজি দরে মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ ১৮ হাজার ৯০০ টাকায় কিনে নেন। পরে কেজিতে ১০০ টাকা লাভে কুমিল্লার লন্ডন প্রবাসীর কাছে ১৯ হাজার ৮০০ টাকায় বিক্রি করেন।

দৌলতদিয়া ৫ নম্বর ফেরিঘাট এলাকার শাকিল সোহান মৎস্য আড়তের মালিক সম্রাট শাজাহান শেখ বলেন, ২১০০ টাকা কেজি দরে কিনে কেজি প্রতি ১০০ টাকা লাভে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করেছি। পদ্মার মাছ সুস্বাদু হওয়ায় অনেক চাহিদা রয়েছে।

