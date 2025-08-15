  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারেনি: এ্যানি

প্রকাশিত: ০৩:৪২ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারেনি: এ্যানি

ফ্যাসিবাদী শাসকের দল আওয়ামী লীগ, তাদের রাজনৈতিক দল বলা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা জনগণের বন্ধু হতে পারেনি, গণশত্রু এবং জনশত্রুতে পরিণত হয়েছে। ১৭ বছরে অত্যাচার-নির্যাতনের আন্দোলন সবশেষ জুলাই আন্দোলন ৫ আগস্টে গিয়ে শেষ হয়েছে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির প্রতিনিধি নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন। পূর্ব চরমনসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সভার আয়োজন করা হয়।

শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, গত ১৭ বছর মা-বোনেরা পর্যন্ত নির্যাতিত হয়েছে। হাসিনা কাউকে ছাড় দেয়নি। কারণ দেশ শাসন দেশের প্রতি তার ভালোবাসা, দেশের মানুষের প্রতি দরদ, এটা হাসিনা কখনো চিন্তা করেনি। হাসিনা এ দেশে এসেছে তার পিতা হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি আরও বলেন, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছে- সেই আলোচনার সুযোগ আজকে তারা পায়নি, পাচ্ছে না। কারণ মানুষের মনে তারা দাগ কাটতে পারেনি, মানুষের হৃদয়ের আওয়ামী লীগ ছিল না। মানুষের হৃদয়ে শেখ মুজিব ছিল না, মানুষের হৃদয়ে শেখ হাসিনা ছিল না, শেখ মুজিব পরিবার ছিল না। ফ্যাসিস্ট বর্বর কায়দায়, জুলুম-নির্যাতন জঙ্গী শাসনের মধ্য দিয়ে তারা দেশটাকে পরিচালনা করেছিল স্বাধীনতার পর থেকে।

তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম-আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান, জেলা আইনজীবী ফোরামের সভাপতি হাফিজুর রহমান, সদর (পূর্ব) উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক শাহ মো. এমরান ও সদস্য সচিব মোখলেছুর রহমান হারুন প্রমুখ।

