কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে পর্যটকের মৃত্যু
কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে মোহাম্মদ সামির (২৩) নামের এক পর্যটক মারা গেছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে সৈকতের সী-গাল পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে। সী সেইফ লাইফ গার্ডের সিনিয়র কর্মী মোহাম্মদ ওসমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মারা যাওয়া সামির চট্টগ্রামের হালিশহরের বাসিন্দা এবং পেশায় একজন রেফ্রিজারেটর মেকানিক।
সামিরের সঙ্গে থাকা বন্ধুদের বরাত দিয়ে লাইফগার্ড কর্মীরা বলেন, সকালে তারা চারজন কক্সবাজার আসেন। দুপুরে সৈকতে গোসলে নামেন। ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন সামির, পরে মুমূর্ষু অবস্থায় বন্ধুরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইলিয়াস খান বলেন, হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে তিন বন্ধু ঘটনার বিষয়ে জানান। মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। পরিবারের লোকজন কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।
সায়ীদ আলমগীর/এএইচ/এএসএম