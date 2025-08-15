বড়শিতে উঠলো সাড়ে ২৩ কেজির পাঙ্গাস
বরগুনার পাথরঘাটায় বড়শিতে ধরা পড়েছে সাড়ে ২৩ কেজি ওজনের একটি পাঙ্গাস মাছ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে জেলে রিয়াজ হোসেন উপজেলার কালমেঘা বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে গেলে ব্যাবসায়ী মো. রাজু মিয়া ১ হাজার টাকা কেজি দরে ২৩ হাজারে কিনে নেন।
জেলে রিয়াজ হোসেন জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে কালমেঘা বাজারের পাশে স্লুইসগেটে বড়শি ফেলে অপেক্ষা করছিলেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বড়শিতে টান দিলে তিনি বুঝতে পারি বড় মাছ আটকা পড়েছে। তাৎক্ষণিক বড়শি উঠিয়ে সাড়ে ২৩ কেজি ওজনের পাঙ্গাসটি ধরি। মাছটি বিক্রির জন্য পাশের বাজারে নিয়ে গেলে ব্যবসায়ী রাজু মিয়া ১ হাজার টাকা কেজি দরে ২৩ হাজার পাঁচশ টাকায় কিনে নেন।
ব্যবসায়ী মো. রাজু মিয়া বলেন, মাছটি আরও বেশি দামে বিক্রির জন্য ঢাকায় পাঠিয়েছি। আমার ধারণা ঢাকায় মাছটি দেড় হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে পারবো।
নুরুল আহাদ অনিক/এএইচ/এএসএম