আওয়ামী লীগকে পবিত্র করে দেশে আনবেন: আলতাফ হোসেন
আওয়ামী লীগ নেতাদের ‘গোবর খাইয়ে পবিত্র করে তারপর দেশে আনা হবে’ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের মঙ্গল ধ্বংস করতে এবং অমঙ্গলে পরিণত করতে একটি গ্রুপ কাজ করছে তারা ভারতের ‘র’, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির পথভ্রষ্ট কিছু লোক। এখন সুযোগ বুঝে ডাবল বিএনপি সেজে আমাদের দলে ঢোকার চেষ্টা করছে। যারা দিল্লি গেছেন, তাদেরও বলছি আপনাদের গোবর খাইয়ে পবিত্র করে তারপর দেশে নেওয়া হবে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে পটুয়াখালী সদর উপজেলার কাকড়াবুনিয়া ও মজিদ বাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির যৌথ আয়োজনে স্থানীয় গাবুয়া জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
বেগম খালেদা জিয়ার অসুস্থতা ও তারেক রহমানের বিদেশে অবস্থান সত্ত্বেও বিএনপির বিশাল দল পরিচালনার বিষয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি আল্লাহর রহমতের ফল। সামনে ম্যাডামও মাঠে নামবেন, তারেক রহমানও দেশে ফিরবেন। আমি ৩০ বছরে বিএনপিকে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হতে দেখিনি, এবারও ইনশাআল্লাহ ভুল হবে না।
আগামী নির্বাচনে টাকা দিয়ে ভোট কেনা যাবে না জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা যোগ্য প্রার্থীকেই ভোট দেব, টাকা নিয়ে ভোট দেওয়া হবে না। অযোগ্য কেউ নমিনেশন পাবে না। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে প্রায় ৩০০ আসনে প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম, অথচ এখন ৩০০ আসনে অন্তত ১৮০০ যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। এই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ম্যাডাম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এমআরএম