শেখ মুজিবের মৃত্যুবার্ষিকী: কাঙালি ভোজের খাবার নিয়ে গেলো পুলিশ
মানিকগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দাশড়া এলাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালি ভোজের আয়োজন করা হয়। খবর পেয়ে রান্না করা খাবার নিয়ে গেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে গণফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মফিজুল ইসলাম খান কামালের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাসে মফিজুল ইসলাম খান কামাল লেখেন, ‘১৫ আগস্ট ‘জাতীয় শোক দিবস-২০২৫’ নৈতিক দায়িত্ব থেকে আমি এ দিনটি পালন করার চেষ্টা করেছি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন!!!!!!!
সকালে কালো পতাকা উত্তোলন, কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজন ছিল কাঙালি ভোজের। বাকিটা_____ইতিহাস!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’
মফিজুল ইসলাম জানান, সকালে তার বাসভবনে কালো পতাকা উত্তোলন, কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে কাঙালি ভোজের জন্য খিচুড়ি রান্না চলছিল। এসময় পুলিশ এসে রান্না বন্ধ করতে বলে। তার অনুরোধে রান্না সম্পন্ন হলেও, পরে সেই খাবার পুলিশ নিয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু আওয়ামী লীগের সম্পদ নন, তিনি পুরো জাতির নেতা। তার শাহাদাত বার্ষিকী পালন নিষিদ্ধ, এমন কোনো সরকারি নির্দেশনা নেই। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার এ আয়োজন করার অধিকার রয়েছে।
মানিকগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমানউল্লাহ বলেন, বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মফিজুল ইসলাম খান কামালের বাড়িতে খিচুড়ি রান্না করা হচ্ছিল। এ কারণে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রান্না করা খাবার বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে।
মফিজুল ইসলাম খান কামাল ছিলেন তৎকালীন ঢাকা-৩ (বর্তমান মানিকগঞ্জ-৩) আসনের সংসদ সদস্য। ১৯৮১ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৩ সালে গণফোরামের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব নেন। বর্তমানে তিনি দলের একটি বিভক্ত অংশের সভাপতি।
মো. সজল আলী/এফএ/এমএস