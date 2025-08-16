চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই জুটের গুদাম ও ভাঙারির দোকান

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়ে ছাই জুটের গুদাম ও ভাঙারির দোকান
চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া এক্সেস রোডে জুটের গুদাম ও একটি প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে আশপাশের কয়েকটি বসতবাড়িও পুড়ে গেছে।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দিনগত রাত পৌনে ২টার দিকে আহাদ কনভেনশন হলের পাশে প্রথমে জুটের গুদামে আগুন লাগে। পরে তা পাশের প্লাস্টিক কারখানা ও কয়েকটি বসতবাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে।
এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের চন্দনপুরা, কালুরঘাট, লামাবাজার ও আগ্রাবাদ স্টেশনের মোট ৯টি ইউনিট রাতভর আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। প্রায় আড়াই ঘণ্টা প্রচেষ্টার পর ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান জানান, কারখানায় দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে। পর্যাপ্ত পানি না থাকায় শুরুতে সমস্যায় পড়তে হয়। তারপরও ভোররাত ৪টা ৪৫ মিনিট থেকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই।
অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন জানান, আগুনে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত শেষে জানা যাবে।
এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ধোঁয়া প্রায় দুই কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বলে জানান বাসিন্দারা।
এমআরএএইচ/এনএইচআর/এমএস