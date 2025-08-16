  2. দেশজুড়ে

প্রহসনের অভিযোগ একাংশের

সম্মেলন ঘিরে আবারো উত্তপ্ত বাজিতপুর বিএনপির রাজনীতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
সম্মেলন ঘিরে আবারো উত্তপ্ত বাজিতপুর বিএনপির রাজনীতি

আগামী ২০ আগস্ট পুনরায় বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করেছে কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপি। এর আগে গত ৫ জুলাই সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও একাংশ নেতাকর্মীর প্রতিবাদের মুখে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশে তা স্থগিত হয়। এবারও একই অভিযোগ তুলে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনীতির মাঠ।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে বাজিতপুর উপজেলা সদরে একাংশের নেতাকর্মীরা সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবাদ জানান।

লিখিত বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মো. কাজল ভূঁইয়া অভিযোগ করেন, ময়মনসিংহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়কের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জেলা বিএনপি একতরফাভাবে সম্মেলনের তারিখ দিয়েছে। ২০২০ সালের ১০ মার্চ গঠিত আহ্বায়ক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সেই অবৈধ কমিটির নেতৃত্বে সম্মেলন আয়োজনের চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, পূর্বের বিরোধ মেটাতে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক, জেলা ও স্থানীয় নেতাদের কয়েক দফা বৈঠকে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রণয়ন, পকেট কমিটি বাতিল এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন কমিটি গঠনের বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু জেলা বিএনপি এসব উপেক্ষা করে নতুন ইউনিয়ন কমিটির অনুলিপি না দিয়েই সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করেছে।

আরও পড়ুন-

কাজল ভূঁইয়ার অভিযোগ, বর্তমান আহ্বায়ক কমিটি আলোচনায় না এনে ১০ আগস্ট গোপনে প্রস্তুতি সভা করেছে। এতে কাউন্সিলের নামে প্রহসন ও একতরফা নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। তারা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন, যাতে সব পক্ষের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর সম্মেলন হয়।

অন্যদিকে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম বলেন, সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সবাইকে থাকার জন্য বলা হয়েছে, তবে সবার মন রাখা সম্ভব নয়। সকলকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিএনপির সদস্য জিএস মীর জলিল, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কাইয়ুম খান হেলাল এবং সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলম উপস্থিত ছিলেন।

এসকে রাসেল/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।