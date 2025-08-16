  2. দেশজুড়ে

৪০ দিন জামাতে নামাজ পড়ে বাইসাইকেল পেলো ৭ কিশোর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
শরীয়তপুরের ডামুড্যায় টানা ৪০ দিন জামাতে নামাজ পড়ায় সাত শিশু-কিশোরকে বাইসাইকেল উপহার দিয়েছে মসজিদ পরিচালনা কমিটি।

এসময় আরও পাঁচ কিশোরকে পাঞ্জাবি পায়জামা ও বাকি ১৮ জনকে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেয়া হয়েছে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকালে ডামুড্যা পৌরসভার কাজী বাড়ি জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে এ উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডামুড্যা পৌরসভার কাজী বাড়ি জামে মসজিদটি বেশ পুরনো। এলাকার শিশু কিশোরদের মধ্যে নিয়মিত নামাজ পড়ার উৎসাহ জোগাতে তাদের মাঝে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মসজিদ কমিটি।

ডামুড্যা হামীদিয়া কামিল মাদরাসা ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নান্নু মৃধার সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডামুড্যা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বাইসাইকেল উপহার পেয়ে সানভী মৃধা নামের এক কিশোর বলেন, এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আমরা যাতে নিয়মিত নামাজ পড়তে পারি আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুক।

ওয়াসী নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিন মসজিদে নামাজ পড়তে এসেছিলাম। মসজিদ থেকে খুশি হয়ে তারা আমাদের উপহার দিয়েছে। এখন সাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন ভোরে মক্তবে যেতে পারবো।

কাজী বাড়ি জামে মসজিদের ইমাম নোমান সিদ্দিক বলেন, এলাকার শিশু-কিশোরদেরকে নিয়মিত নামাজি হিসেবে গড়ে তোলার উৎসাহ দিতে এ আয়োজন। বাচ্চাদের মধ্যে এটি বেশ সাড়া ফেলেছে। আমরা তাদের উপহার দিয়েছি। আশা করছি এখন থেকে সকল বাচ্চারা নিয়মিত নামাজে আসবে।

এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারিকুল ইসলাম বলেন, এমন উদ্যোগ প্রত্যেকটি এলাকায় নেওয়া হলে শিশু কিশোররা নামাজে উৎসাহিত হবে। এতে সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার ও কিশোর গ্যাংয়ের প্রবণতা দ্রুত মুছে যাবে। আমি এই ভালো কাজকে স্বাগত জানাই।

বিধান মজুমদার অনি/এএইচ/জেআইএম

