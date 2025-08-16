  2. দেশজুড়ে

বিএনপির ৩১ দফা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি পরীক্ষা

প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত বিশেষ মেধাবৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা ১১টায় উপজেলার ১০টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার ২১১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

জানা যায়, খন্দকার শামসুল আলম ফাউন্ডেশন এ আয়োজন করে। এতে ৩১ নম্বরের এমসিকিউ ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দিতে শিক্ষার্থীরা সময় পায় ৩৫ মিনিট।

পাকুন্দিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী নাজমা আক্তারের ভাষ্য, ‘৩১ দফার ওপর পড়াশোনা করতে গিয়ে বুঝেছি, শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক পরিকল্পনা আছে। নারীর ওপর নির্যাতন বন্ধেও স্পষ্ট দিকনির্দেশনা আছে।’

লক্ষীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আরমান হোসেনের জানায়, পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু পাঠ্য বই নয়, বাইরের জ্ঞান দিয়েও মেধা যাচাই করতে পেরেছে।

মঙ্গলবাড়ীয়া কামিল মাদরাসার এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক নাজমুল ইসলাম বলেন, পরীক্ষার আগে মেয়েকে ৩১ দফা পড়িয়েছি। আমিও শিখেছি, মেয়েও পরিষ্কার ধারণা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, এভাবে ১০ হাজার পরিবারের সবাই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

আয়োজকরা জানান, পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ৩৫০ জন শিক্ষক, ৩০০ স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে ফলাফল।

উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মাজহারুল হক উজ্জ্বল বলেন, ৩১ দফা বাস্তবায়নে কাজ করছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খন্দকার আল আশরাফ মামুন ভাই। এই উদ্যোগে হাজারো শিক্ষার্থী নতুনভাবে বিষয়টি জানলো।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক খন্দকার আল আশরাফ মামুন বলেন, ৩১ দফা কী, কেন এবং কীভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব শিক্ষার্থীদের জানাতেই এই আয়োজন। আশার চেয়ে অনেক বেশি সাড়া পেয়েছি। এত শিক্ষার্থী অংশ নেবে, তা অকল্পনীয় ছিল। এখান থেকে ৩১ দফা ধারণ করা নতুন প্রজন্ম তৈরি হবে।

