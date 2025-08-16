শেখ হাসিনার পতন আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে: কাদের সিদ্দিকী

শেখ হাসিনার পতন আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে: কাদের সিদ্দিকী
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, যারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করেছেন, শেখ হাসিনার পতন ঘটিয়েছেন আমি তাদের অন্তর থেকে সমর্থন করি। কারণ শেখ হাসিনার পতন আল্লাহর তরফ থেকে হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে টাঙ্গাইলে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত মাকড়াই দিবস উপলক্ষে কাদেরিরা বাহিনী মুক্তিযোদ্ধার সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
কাদের সিদ্দিকী বলেন, জনগণ রাস্তায় নেমেছিল বলে শেখ হাসিনার পতন হয়েছে। কিন্তু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আপনারা যদি অন্যায় করতে যান, আমি কাদের সিদ্দিকী বেঁচে থাকতে লড়াই করবো৷ আইন অনুযায়ী তার বিচার করুন, তার শাস্তি দিন, মাথা পেতে নেবো। শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনা এক নয়। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জয় বাংলা থাকবে।
ড. ইউনূসকে নিয়ে তিনি বলেন, অধ্যাপক ইউনূসকে আমি সম্মান করতাম। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভেঙেছে আপনি দেখেছেন। আপনার গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে সমস্ত সরকার বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল, আমি কাদের সিদ্দিকী না দাঁড়ালে আপনার অর্ধেক গ্রামীণ ব্যাংক মাটির নিচে চলে যেত। আপনার এক বছরের শাসন আর হৃদয় থেকে নিতে পারছি না। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন না দিলে এবং নির্বাচন করতে না পারলে শেখ হাসিনার চাইতে আপনার পরিণতি ১০ গুণ খারাপ হবে৷
মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। তাদের সম্মানী এক লাখ টাকা করতে হবে। তবে এ বছরই তাদের সম্মানী ৫০ হাজার করার দাবি জানাচ্ছি৷ আমরা ভিক্ষা চাই না, সম্মানী চাই। যুদ্ধ বড় কঠিন জিনিস। যখন মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম জীবনের মায়া ছিল না।
মুক্তিযুদ্ধের সাবেক জেলা কমান্ডার ফজলুর হক বীর প্রতীকের সভাপতিত্বে সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ঘাটাইল উপজেলার সাবেক কমান্ডার এমদাদুল হক খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন, হুমায়ুন বাঙাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জেআইএম