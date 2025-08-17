  2. দেশজুড়ে

ফের জেলের জালে বড় ইলিশ, বিক্রি ৫ হাজারে

প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
দুদিনের মাথায় ফের কুয়াকাটায় মিললো বড় ইলিশ। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরের গঙ্গামতি এলাকায় নাসির মাঝি নামের এক জেলের জালে ধরা পড়ে এটি। যার ওজন ১ কেজি ৭০০ গ্রাম। এটি বিক্রি হয়েছে ৫ হাজার টাকায়।

রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে সমুদ্রে গিয়ে জাল তুলতেই ইলিশটি উঠে আসে। পরে কুয়াকাটা মেয়র বাজারে নিয়ে গেলে নিলামে মাছটি ৫ হাজার ১৭০ টাকায় কিনে নেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ছগির হোসেন।

ডাকের মাধ্যমে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মণ দরে মাছটি বিক্রি হয় ৫ হাজার ১৭০ টাকায়। এটি ঢাকায় এনে বিক্রি করবেন মৎস্য ব্যবসায়ী ছগির হোসেন। তিনি বলেন, এ রকম বড় ইলিশ এখন খুব কম ধরা পরে।

জেলে নাসির মাঝি বলেন, আজকে ট্রলারে একটি মাছই পেয়েছি। সাগরে বড় ইলিশের সংখ্যা খুবই কম। তবে আমি যে মাছ পেয়েছি এটি সাইজে বড় হওয়ায় অনেক দামে বিক্রি করেছি। খুব বেশি মাছ না পেলেও আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে খুশি।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, বড় সাইজের ইলিশ মূলত জেলেদের জন্য সুখবর বয়ে আনে। গভীর সমুদ্রের জেলেদের পাশাপাশি উপকূলের জেলেরাও এখন বড় ইলিশ পাচ্ছে। ইলিশের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। আশা করি সামনের দিনে আরও বাড়বে। তখন দাম আরও কমে আসবে।

এর আগে ১৪ আগস্ট একই বাজারে সুনু গাজী নামের এক জেলের জালে ধরা পড়েছিল এক কেজি ৮০০ গ্রাম ওজনের একটি ইলিশ। পরে মাছটি পাঁচ হাজার ৬২৫ টাকায় বিক্রি করেন তিনি।

