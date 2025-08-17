করতোয়া নদী রক্ষায় অভিযান, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

করতোয়া নদী রক্ষায় অভিযান, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
করতোয়া নদী দখলমুক্ত করতে বগুড়া শহরের রাজাবাজারে নদীর ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনায় উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন।
রোববার (১৭ আগস্ট) বেলা ১১টায় জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়।
দীর্ঘদিন ধরেই করতোয়া নদী দখলমুক্ত করতে অভিযান চলছে। সম্প্রতি শহরের ডায়াবেটিস হাসপাতাল থেকে দত্তবাড়ি ব্রিজ পর্যন্ত সব অবৈধ স্থাপনা পর্যায়ক্রমে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে আজ শহরের রাজাবাজার এলাকার আড়তদার শ্রী কানাই লাল জয়সোয়াল ময়নার 'কৃষ্ণ ভাণ্ডার' নামের একটি আড়ত ও বাড়ির কিছু অংশ ভেঙে ফেলা হয়।
অভিযানে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমার সঙ্গে ছিলেন বগুড়া সদর উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র সরকার, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল ইসলাম এবং পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ-১ বাপাউবোর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মাদ আছাদুল হক।
পানি উন্নয়ন উপ-বিভাগ-১ বাপাউবোর উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোহাম্মাদ আছাদুল হক বলেন, বগুড়া শহরের ডায়াবেটিস হাসপাতাল থেকে শুরু করে দত্তবাড়ি ব্রিজ পর্যন্ত আমাদের এই অভিযান চলবে। আশা করছি নদী আবারও তার আগের রূপে ফিরবে।
