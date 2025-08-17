ফরিদপুরে পানিতে ডুবে যাওয়া নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পানিতে ডুবে যাওয়া নাতনিকে বাঁচাতে গিয়ে আঁকি বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধা মারা গেছেন।
রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়নের পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামের রব মাতুব্বরের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই গ্রামের মিজান শেখের মেয়ে মিথিলাকে (৮) সঙ্গে নিয়ে দাদি আঁকি বেগম বাড়ির পাশের পুকুরে গোসল করতে যান। এ সময় মিথিলা পুকুর পাড়ে গিয়ে পানিতে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। এসময় নিজের কাপড়ে জড়িয়ে আঁকি বেগম মারা যান।
উপজেলার তুজারপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বার) তানভীর মাতুব্বর জাগো নিউজকে বলেন, স্থানীয়রা নাতনিকে জীবিত উদ্ধার করতে পারলেও দাদি আঁকি বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে।’
