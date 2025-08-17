  2. দেশজুড়ে

ভোলার ৯ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
ভোলার ৯ রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ

বৈরী আবহাওয়ার কারণে ভোলার ৯টি রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডব্লিউটিএ। রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে লঞ্চ চলাচল বন্ধ করা হয়।

বিআইডব্লিউটিএ ভোলার সহকারী পরিচালক মো. রিয়াদ হোসেন জানান, বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে নদী উত্তাল থাকায় ভোলার ৯টি রুটে ছোট-বড় লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এরমধ্যে ভোলা-লক্ষ্মীপুর, ঢাকা-মনপুরা, বেতুয়া-ঢাকা, দৌলতখান-আলেকজান্ডার, হাকিমউদ্দিন-আলেকজান্ডার, মির্জাকালু-আলেকজেন্ডার ও কচ্ছপিয়া-ঢালচর রুট রয়েছে।

তিনি আরও জানান, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই রুটগুলোতে লঞ্চ চলাচল বন্ধ থাকবে।

জুয়েল সাহা বিকাশ/জেডএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।