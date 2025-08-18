  2. দেশজুড়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেনের ৫ বগি লাইনচ্যুত

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০০ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগন (বগি) লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে রাজশাহীর সঙ্গে রহনপুর স্টেশনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। 

রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আমনুরা স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে লাইনচ্যুতের কারণ জানা যায়নি।

রাতে রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি খুলনা থেকে আমনুরা পাওয়ার প্লান্টে আসছিল। ওই ট্রেনের মোট ৩০টা তেলবাহী ওয়াগন ছিল। পাঁচটি লাইনচ্যুত হয়েছে। এর ফলে রাজশাহী সঙ্গে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর স্টেশনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। 

আমনুরা স্টেশন মাস্টার হাসিবুল হাসান জানান, তেলবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় নাচোল ও রহনপুরে দুইটি ট্রেন আটকে রয়েছে। বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সোহান মাহমুদ/কেএসআর

