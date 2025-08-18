ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিসি ক্যামেরা নিয়ে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, আহত ৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সিসি ক্যামেরা নিয়ে দুই পরিবারের সংঘর্ষ, আহত ৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে বাড়িতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। রোববার (১৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার পত্তন ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন-মামুন ভূইয়া (৩৮), রুজিনা (২৫), মেহেদী (১৮), রাশেদ (১৬), হৃদয় (২৮) ও অন্তর (২৪)।
রাতে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পর জরুরি বিভাগে উভয়পক্ষ ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। পরে হাসপাতালের বক্সের পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নোয়াগাঁও গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে মামুন ভূইয়া তাদের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন করেন। কিন্তু শনিবার মামুনের চাচা রাজ্জাক মিয়ার ছেলে হৃদয় ও অন্তর ক্যামেরাগুলো ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। রোববার সন্ধ্যায় মামুন ক্যামেরা মেরামত করতে গেলে এ নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয় এবং একপর্যায়ে রাতে দুইপক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমআরএম