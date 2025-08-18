  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাত

প্রকাশিত: ০৮:০৮ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরে তানভীন আহমেদ নাহিদ (১৮) নামে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে আহত করার ঘটনা ঘটেছে। তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে শহরের টেপাখোলা এলাকায় সরকারি ইয়াছিন কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনের সড়কে এ ঘটনা ঘটে। আহত ওই পরীক্ষার্থী মধুখালী উপজেলার বামন্দি বালিয়াকান্দি গ্রামের বাসিন্দা আবুল বাশার মোল্লার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তানভিন আহমেদ এইচএসসি পরীক্ষা শেষ করে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে মুজিব সড়কে পৌঁছালে দুই তিনজন অজ্ঞাত শিক্ষার্থীর সঙ্গে অজ্ঞাতনামা আরও দুই তিনজন তরুণ তানভিনের গতি রোধ করে প্রথমে এলোপাথাড়িভাবে কিল ঘুষি ও লাথি মারতে থাকে।

এক পর্যায়ে হামলাকারী এক তরুণ পেছনের দিক থেকে তানভিনের পিঠের বাম দিকে ছুরি মারলে গুরুতর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ফরিদপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইয়াছিন কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ফজলুল হক খান বলেন, এ বিষয়টি তার জানা নেই।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার দ্বিতীয় কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ বলেন, ইয়াছিন কলেজে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার সময় এক পরীক্ষার্থীকে অন্য পরীক্ষার্থীরা কুপিয়ে জখম করেছে বলে জানতে পেরেছি। আহত ওই পরীক্ষার্থী বর্তমানে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

