খুলনায় কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় যুবক আটক

খুলনায় কৃষি ব্যাংকে ডাকাতির ঘটনায় যুবক আটক
খুলনার রূপসা উপজেলায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ টাকা চুরি ঘটনায় ইউনূস শেখ (৩৭) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে তাকে কৃষি ব্যাংক ভবনের ৪র্থ তলা থেকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ইউনূস শেখ উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। তিনি কৃষি ব্যাংক ভবনের ৪র্থ তলায় ভাড়া থাকতেন এবং একই ভবনের নিচতলায় তার একটি ওয়ার্কশপ রয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওয়ার্কশপ মালিক ইউনূসকে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ইউনূস টাকা চুরির কথা স্বীকার করেছেন। ইউনূস পেশায় একজন লেদ মিস্ত্রি। লোহা কাটার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েই তিনি ব্যাংকের ভল্ট ও তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। ভোরে ব্যাংকে কোনো নিরাপত্তাকর্মী না থাকায় এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে টাকা নিয়ে পালিয়ে যান তিনি।
চুরি করা অর্থের বিষয়ে ইউনূস জানান, তিনি প্রচুর পরিমাণে ঋণের চাপে ছিলেন। চুরি করা টাকা থেকে কিছু ঋণ পরিশোধও করেছেন তিনি। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী পুলিশের একটি দল এরইমধ্যে কিছু টাকা উদ্ধার করেছে।
রূপসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান জানান, কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙ্গে ১৬ লাখ টাকা লুট হওয়ার ঘটনায় ইউনূস শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি অর্থ লুটের কথা স্বীকার করেছেন।
তিনি আরও জানান, লুট হওয়া টাকা উদ্ধারের জন্য পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এর আগে গত শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ১০ টার দিকে ব্যাংক নিরাপত্তা প্রহরী ব্যাংকে এসে দেখেন মেইন গেটের তালা ভাঙ্গা। এমন অবস্থা দেখে নিরাপত্তা প্রহরী আবুল কশেম বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানান। পরে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার পুলিশের উপস্থিতিতে লেজার ও ক্যাশ মিলিয়ে দেখেন ১৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা নেই। এ ঘটনায় ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক মো. কামরুল ইসলাম বাদী হয়ে শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেলে অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে রূপসা থানায় মামলা করেন। মামলা নং ১৭।
আরিফুর রহমান/এমএন/জিকেএস