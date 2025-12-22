চুয়াডাঙ্গায় ইত্যাদি, বিউটিকে নিয়ে গাইলেন পান্থ কানাই

চুয়াডাঙ্গায় ইত্যাদি, বিউটিকে নিয়ে গাইলেন পান্থ কানাই
বৈচিত্র্য, লোকঐতিহ্য আর আধুনিক সংগীতের মেলবন্ধনে আবারও দর্শক মাতাতে আসছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। ইতিহাস-ঐতিহ্যে ভরপুর চুয়াডাঙ্গায় ধারণ করা এবারের পর্বে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে থাকছে পান্থ কানাই ও লোকসংগীতশিল্পী বিউটির যুগল কণ্ঠের গান।
গানটির কথা লিখেছেন গীতিকবি মোহাম্মদ রফিকউজ্জামান, সংগৃহীত সুরে সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই থাকছে চুয়াডাঙ্গার কৃষ্টি ও ইতিহাসকে ঘিরে একটি পরিচিতিমূলক গান ও নৃত্য পরিবেশনা। শাহ আলম সনির কথায় এ গানের সুর করেছেন হানিফ সংকেত। সংগীতায়োজন করেছেন মেহেদী। গান পরিবেশন করেছেন রাজিব ও তানজিনা রুমা, নৃত্যে অংশ নিয়েছেন স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরা। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন এস কে জাহিদ।
দর্শকপর্বে চুয়াডাঙ্গাকে কেন্দ্র করে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্বাচিত দর্শকদের নিয়ে সাজানো হয়েছে চিঠি ও রেললাইন বিষয়ক বহুশ্রুত, হৃদয়ছোঁয়া কয়েকটি জনপ্রিয় গান।
এবারের ইত্যাদিতে অংশ নিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় শিল্পী। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সোলায়মান খোকা, সুভাশিষ ভৌমিক, জিল্লুর রহমান, আবদুল্লাহ রানা, আমিন আজাদ, কাজী আসাদ, মুকিত জাকারিয়া, আনোয়ার শাহী, আবু হেনা রনি, বিলু বড়ূয়া, রতন খান, মঞ্জুর আলম, আসমা পাঠান রুম্পা, জাহিদ চৌধুরী, নূরে আলম নয়ন, সাজ্জাদ সাজু, সুজাত শিমুলসহ আরও অনেকে।
বাংলাদেশ টেলিভিশনে গণমানুষের প্রিয় এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। বরাবরের মতোই রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় রয়েছেন হানিফ সংকেত। অনুষ্ঠানটি নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।
এলআইএ