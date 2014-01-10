দেশের বিভিন্ন স্থানে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
দেশের বিভিন্ন স্থানে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের পাশেই তাকে শায়িত করা হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তাকে দাফন করা হয়। এর আগে বিকেল ৩টায় হাদির মরদেহ বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স কবরস্থানে পৌঁছায়।

এর আগে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় শরিফ ওসমান হাদির জানাজা সম্পন্ন হয়। লাখো মানুষের উপস্থিতিতে জানাজা পড়ান হাদির বড় ভাই আবু বকর সিদ্দিক।

এদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক, জেলা, উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

ঝালকাঠি

শনিবার বাদ জোহর কেন্দ্রীয় ঈদগাহে শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার ছাত্র-জনতা এর আয়োজন করে।

বগুড়া

শনিবার দুপুর ২টায় শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ‘বিপ্লবী ছাত্র-জনতার ব্যানারে এই কর্মসূচি পালিত হয়। শাহপাড়া জামে মসজিদের খতিব আহসান হাবিব সাকিব এ গায়েবানা জানাজা পড়ান।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে শরিফ ওসমান বিন হাদির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গায়েবানা জানাজা

দেশের বিভিন্ন স্থানে ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির গায়েবানা জানাজা পড়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। জোহরের নামাজের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে চাকসুর উদ্যোগে এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। নামাজে ইমামতি করেন আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে শোক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের ভবনের সামনে থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। র‍্যালিটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়।

গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে ওসমান হাদিকে মাথায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর ওসমান হাদিকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত বৃহস্পতিবার তার মৃত্যু হয়।

এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।