ফরিদপুরে ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীর ওপর হামলা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:১৯ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দায় ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মৎস্য অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় ছাত্র অধিকার পরিষদের উপজেলা সভাপতি আজিম মাতুব্বর সাগর ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠান শেষে আকস্মিক এ হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলার শিকার ছাত্র অধিকার পরিষদের উপজেলা সভাপতি আজিম মাতুব্বর সাগর জানান, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে আকস্মিক এ হামলার ঘটনা ঘটে। সাবেক ছাত্রলীগ কর্মীরা গণঅধিকার পরিষদের কমিটিতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। এতে বাধা দেওয়ায় আমাদের ওপর এ হামলা চালানো হয়। একই অভিযোগ করেছেন সংগঠনটির উপজেলা সাধারণ সম্পাদকও।

এ ব্যাপারে নগরকান্দা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইরান হোসেন বলেন, এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন বলেন, আমি থাকাকালীন এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। অনুষ্ঠান শেষ করে আমি জেলায় চলে আসি। পরে হয়তো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, যা আমার জানা নেই।

