ফরিদপুরে ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীর ওপর হামলা
ফরিদপুরের নগরকান্দায় ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মৎস্য অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে এ ঘটনা ঘটে।
হামলায় ছাত্র অধিকার পরিষদের উপজেলা সভাপতি আজিম মাতুব্বর সাগর ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুজ্জামান গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শান্তিপূর্ণ অনুষ্ঠান শেষে আকস্মিক এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলার শিকার ছাত্র অধিকার পরিষদের উপজেলা সভাপতি আজিম মাতুব্বর সাগর জানান, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা শেষে আকস্মিক এ হামলার ঘটনা ঘটে। সাবেক ছাত্রলীগ কর্মীরা গণঅধিকার পরিষদের কমিটিতে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। এতে বাধা দেওয়ায় আমাদের ওপর এ হামলা চালানো হয়। একই অভিযোগ করেছেন সংগঠনটির উপজেলা সাধারণ সম্পাদকও।
এ ব্যাপারে নগরকান্দা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইরান হোসেন বলেন, এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দবির উদ্দিন বলেন, আমি থাকাকালীন এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। অনুষ্ঠান শেষ করে আমি জেলায় চলে আসি। পরে হয়তো কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, যা আমার জানা নেই।
