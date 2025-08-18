  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের সভাপতি অপু রিমান্ডে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের সভাপতি অপু রিমান্ডে

ঢাকা থেকে গ্রেফতার ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-২ আসনের সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপুকে দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে ঝিনাইদহের একটি আদালতে তাকে তোলা হয়। এসময় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মোন্তাহারুল ইসলাম শহরের আক্তার ফার্মেসিতে ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক মো. ওয়াজিদুর রহমান দুই দিনের রিমান্ডের আদেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি সফিকুল ইসলাম অপুর নামে পাঁচটি মামলা রয়েছে। আক্তার ফার্মেসি ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের মামলায় তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হবে।

পুলিশ জানায়, রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকার ধানমন্ডির বাসা থেকে সফিকুল ইসলাম অপুকে গ্রেফতার করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। সোমবার সকালে তাকে ঝিনাইদহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থেকে পলাতক ছিলেন সফিকুল ইসলাম। তার বিরুদ্ধে পাঁচটি মামলা রয়েছে।

অপু ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাহজীব আলম সিদ্দিকীর কাছে পরাজিত হন তিনি।

২০২৪ সালের ২৪ মার্চ ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সাবেক এমপি আব্দুল হাইয়ের মৃত্যু হলে সভাপতি হন অপু।

শাহজাহান নবীন/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।