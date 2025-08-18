  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে স্কুলছাত্র হত্যায় আসামির ১০ বছরের কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
ফরিদপুরে স্কুলছাত্র হত্যায় একজনের ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয়মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেল ৩টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামির নাম আশিক শেখ (১৮)। তিনি জেলার কোতোয়ালি থানার লোকমান খার ডাঙ্গী গ্রামের মজিবর শেখের ছেলে। রায় ঘোষণার সময় তিনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের ঘোড়ার গাড়িচালক আলমগির বিশ্বাসের মেঝ ছেলে সাব্বির বিশ্বাস পড়ালেখার পাশাপাশি একটি অটোরিকশা চালাতেন। সাব্বির অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। ২০২২ সালের ১ এপ্রিল প্রতিদিনের মতো অটোরিকশা নিয়ে বের হয় সে। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি। ২ এপ্রিল একই ইউনিয়নের উত্তর দয়ারামপুর গ্রামে একটি ক্ষেতে পা-বাঁধা অবস্থায় সাব্বিরের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ৩ এপ্রিল সাবিরের বাবা আলমগির বিশ্বাস অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর গোলাম রবানী ভূঁইয়া রতন জানান, রাষ্ট্রপক্ষ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারায় আদালত এ রায় দেন।

