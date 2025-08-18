নারায়ণগঞ্জে গৃহবধূ হত্যায় কথিত স্বামীর যাবজ্জীবন

নারায়ণগঞ্জে গৃহবধূ হত্যায় কথিত স্বামীর যাবজ্জীবন
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে গৃহবধূ হত্যা মামলায় কথিত স্বামী মো. লুৎফর রহমানকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মো. লুৎফর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর থানার বীরপাশা এলাকার মৃত জিতু মিয়ার ছেলে। নিহত নাজমা আক্তার রিতু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদরের পৈরতলা এলাকার আবুল হাসেম মিয়ার মেয়ে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৮ সালের রমজান মাসে সেলাই মেশিন কিনতে গিয়ে মো. লুৎফর রহমানের সঙ্গে নাজমা আক্তার রিতুর পরিচয় হয়। সেই সঙ্গে মোবাইলে কথাবার্তা বলার এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। পরে লুৎফর রহমান তার নাম পরিচয় গোপন করে নাজমা আক্তার রিতুর পূর্বের স্বামীর পরিচয়ে সিদ্ধিরগঞ্জের নিমাইকাশারী এলাকায় বাসা ভাড়া নেন।
পরে ২০১৮ সালের ২২ জুন তাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্র ধরে রিতুকে শ্বাসরোধ করে হত্যা শেষে পালিয়ে যান কথিত স্বামী লুৎফর। এ ঘটনায় নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন। সেই সঙ্গে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা লুৎফরকে শনাক্ত করেন। মামলার বিচারকাজ শেষে আদালত রায় ঘোষণা করেছেন।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/এমএস